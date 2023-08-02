Пять отделений крупного банка закрылись за месяц в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пять отделений Московского кредитного банка закрылись в Петербурге. В начале июля в Северной столице функционировали 13 офисов. К началу августа, по данным Банка России, в городе продолжают работать восемь. А на сайте самой организации указано лишь шесть. Об этом пишет «Деловой Петербург».

– Предположительно, работу прекратили «обменники» с ограниченным набором операций. Их обычно размещают на минимальных площадях в жилых домах или бизнес–центрах, – пишет издание.

Специалисты самой фирмы уточнили, что они трансформируют сеть под нужды и потребности клиентов. Представители уточнили, что их цель – современный, комфортный и уютный офис. Пока что планируется преобразить все отделения, а под волну закрытия попадут только тесные и устаревшие.

К слову, по итогам 2021 года МКБ занимал седьмое место в РФ по размеру активов. Они составили 3,4 триллиона рублей.