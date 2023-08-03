Петербуржец украл у знакомой 21 награду времен Великой Отечественной войны

Полицейские выясняют местоположение похищенных наград. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге раскрыли кражу наград за участие в Великой Отечественной войне. В конце июля из квартиры 55-летней женщины на проспекте Художников исчезли два ордена Красной звезды и другие 19 наград. Они принадлежали умершему родственнику петербурженки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении или сбыте официальных документов и госнаград, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам на улице Есенина. Им оказался 42-летний безработный мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности. Полицейские выясняют, куда он дел похищенное. Позже преступнику выберут меру пресечения.