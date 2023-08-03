Нерпы Крошик и Шлиссик из Петербурга стали гурманами и перешли на арктическую рыбу

Знаменитые нерпочки с удовольствием едят арктические лакомства. Фото: vk.com/sealrescue

Знаменитые в Петербурге нерпочки Крошик и Шлиссик немного сменили рацион питания и теперь ни дня не могут прожить без северной рыбки. Питомцы очень полюбили арктическую рыбу и другие лакомства совсем перестали их интересовать. Об этом сообщается в паблике «Спасение тюленей» во ВКонтакте 3 августа.

- Ни свежайшая выловленная утром ряпушка, ни корюшка, ни сиг и судачок, ни даже только что выловленные и чудом оказавшиеся на столе ластоногих гурманов палия и балтийский лосось не волнуют более их взыскательный вкус, - рассказывают специалисты, которые заботятся о нерпах.

Малышам привозят самую качественную горбушу с прилавков. Фото: vk.com/sealrescue

Теперь, чтобы порадовать Шлиссика и Крошика, приходится успеть первыми купить вкусную рыбу. Накануне нерпочки полакомились горбушей, которую две недели назад выловили в Мурманской области. Самые лучшие деликатесы напрямую попадают под носики питомцев.

- Завидуйте Крошику и Шлиссику питерские богачи, не видать вам этой дивной рыбки, - пошутили специалисты.