Единое пособие для детей хотят продлить в Петербурге до 18 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В петербургском ЗакСе готовятся к новому парламентскому сезону. Спикер Бельский заявил, что в своей работе депутаты сохранят акцент на социальной сфере, а именно помощи семьям с детьми. Одна из ключевых инициатив – продление единого пособия на ребенка. Об этом председатель сообщил в своем телеграм-канале.

– С 1 января 2023 года в России ввели новую выплату на детей. Инициатива прекрасная и даже адресная. Но пособие получают только до достижения 17 лет, – напомнил в посте глава ЗакСобрания.

Он объяснил, что в законе есть очевидная несправедливость. Поскольку по российскому законодательству ребенок – гражданин до 18 лет.

Сегодня бюджетно-финансовый комитет Петербурга вместе с комиссией по соцполитике разрабатывают проект федерального закона, который позволит пролонгировать выплату до совершеннолетия.