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НовостиОбщество3 августа 2023 18:00

Новые дорожные камеры появятся на 20 перекрестках Петербурга

Фиксирующие нарушения ПДД камеры появятся на 20 перекрестках Петербурга
Элеонора КУРЮМОВА
Новые дорожные камеры появятся на 20 перекрестках Петербурга.

Новые дорожные камеры появятся на 20 перекрестках Петербурга.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На перекрестках Петербурга с интенсивным движением заканчивают устанавливать новые дорожные камеры. Совсем скоро они начнут работать и фиксировать нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В городе действует система контроля за соблюдением ПДД. Она обеспечивает комфортное и безопасное движение на улицах Петербурга. Подобные комплексы фотовидеофиксации снижают аварийность на дорогах, – отметил глава Северной столицы Александр Беглов.

Кстати, в 2023 году в Петербурге количество подобных гаджетов превысит 1,2 тысячи. Где именно появятся новые комплексы ни Смольный, ни ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вместе с которым реализуется программа, не скрывают. Узнать, откуда могут прилететь «письма счастья» можно на на сайте Городского мониторингового центра, а также на сайте ГИБДД РФ.