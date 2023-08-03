Новые дорожные камеры появятся на 20 перекрестках Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На перекрестках Петербурга с интенсивным движением заканчивают устанавливать новые дорожные камеры. Совсем скоро они начнут работать и фиксировать нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В городе действует система контроля за соблюдением ПДД. Она обеспечивает комфортное и безопасное движение на улицах Петербурга. Подобные комплексы фотовидеофиксации снижают аварийность на дорогах, – отметил глава Северной столицы Александр Беглов.

Кстати, в 2023 году в Петербурге количество подобных гаджетов превысит 1,2 тысячи. Где именно появятся новые комплексы ни Смольный, ни ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вместе с которым реализуется программа, не скрывают. Узнать, откуда могут прилететь «письма счастья» можно на на сайте Городского мониторингового центра, а также на сайте ГИБДД РФ.