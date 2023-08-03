Российский Красный Крест откроет кризисный центр в Петербурге. Фото: t.me/redcross_ru

Российский Красный Крест откроет десять кризисных центров. Организации будут помогать детям и родителям, пострадавшим от украинского кризиса. Один из филиалов появится в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе РКК.

– Центры для семей откроются также в Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Свердловской, Новгородской и Псковской областях, – уточнили в пресс-службе организации.

Кроме того, еще один филиал появится в Республике Татарстан. Как рассказали в пресс-службе Красного Креста, дети смогут проводить в центре свободное время, социализироваться и получать моральную поддержку. Кроме того, учреждение будет помогать приехавшим интегрироваться в новое общество и проработать травматичный опыт. В этом им помогут психологи и волонтеры. Филиалы организации начнут работу уже в этом месяце.