В семи районах Петербурга частично ограничат движение с 5 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге снова ограничат движение транспорта. В этот раз перекрытие массовое: с 5 августа трудности с проездом возникнут в семи районах города на Неве. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

– В Калининском районе с 5 по 6 августа из-за ремонта инженерных коммуникаций закроют боковой проезд улицы Руставели. А в Кировском в это же время будут обновлять асфальт по проспекту Стачек, – уточнили в пресс-службе организации.

Кроме того, временно искать новые пути следования придется жителям Московского района. Там с 5 августа по 1 октября будут восстанавливать инженерные сети, Поэтому ограничат движение по Парковой улице, а также закроют выезд на Витебский проспект.

Временные нововведения затронули Пушкинский, Центральный, Приморский и Красногвардейский районы. Все ограничения можно посмотреть на карте, опубликованной на сайте ГАТИ.