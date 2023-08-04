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НовостиОбщество3 августа 2023 21:53

Петербуржец заметил бегающее по небу НЛО

Странное бегающее НЛО заметил житель Петербурга из своего окна и записал на видео
Элеонора КУРЮМОВА
Странное бегающее НЛО заметил житель Петербурга из своего окна и записал на видео. Фото: Признавашки ДТП и ЧП

Странное бегающее НЛО заметил житель Петербурга из своего окна и записал на видео. Фото: Признавашки ДТП и ЧП

Петербург может удивлять не только количеством чрезвычайных и дорожных происшествий. Но и уникальными явлениями природы. Так, местный житель, в ночь на 4 августа заметил из своего окна в Красносельском районе играющие в салочки огоньки. Естественно, он записал видео и опубликовал его в сообществе ВКонтакте «Признавашки ДТП и ЧП».

– Какие-то бегущие огни прямо над нашим домом. Движутся туда-сюда, похоже на НЛО. Чтобы это значило? – задался вопросом автор видео.

Но местные жители к предположениям автора склоняться не стали. Одни предположили, что ночные огоньки появились на небосводе из-за мощного электрического поля, которое разорвало молекулы воздуха и заставило светиться. Другие объяснили явление обычным светом прожекторов. И, конечно, нашлась категория комментаторов, посоветовавших надеть шапку из фольги и ложиться спать.