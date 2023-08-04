Мигрант упал со строительных лесов и умер в больнице в Петербурге

Врачи три дня боролись за жизнь мужчины. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мигрант упал со строительных лесов в центре Петербурга. Инцидент произошел днем 31 июля. С тяжелыми травмами 61-летнего мужчину из Таджикистана отвезли в больницу. Врачи боролись за жизнь иностранца три дня, но в итоге рабочий скончался. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В Мариинскую больницу был доставлен 61-летний уроженец Таджикистана с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, ушибом грудной клетки, закрытым переломом бедренной кости, травматическим шоком, в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Но когда 3 августа стало известно о смерти рабочего, дело переквалифицировали с припиской «повлекшее по неосторожности смерть человека».