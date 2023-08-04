Информационный центр для туристов появится в Кронштадте

Площадь центра составит четыре гектара. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кронштадте создают частный туристско-информационный центр, который смогут посещать до двух миллионов человек в год. Общественно-деловая зона появится на земельном участке площадью четыре гектара, который расположен около пересечения Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги. Об этом пишет «Деловой Петербург».

- ООО "Альянс" приобрело комплекс зданий. Сносить их, скорее всего, нельзя, так как они расположены в охранной зоне. Земельный участок остался в собственности Минобороны. Комплекс был приобретен "в целях создания культурно–досугового центра с творческим кластером и туристско-информационного центра с объектами обслуживания", - сообщает издание.

На дополнительной точке входа к достопримечательностям планируют разместить стоянку туристических автобусов. Есть идея поставить там макет Кронштадтской крепости. Специалисты надеются, что благодаря созданию новых мест, пассажиропоток в городе вырастет до двух миллионов человек.