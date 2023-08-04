Самые сильные ливни 4 августа прошли в Курортном районе Петербурга

Сильный дождь с грозой прошел в Северной столице днем в пятницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные ливни прошли по всему Петербургу днем 4 августа. Водоканал подсчитал, в каком районе города выпало больше всего осадков. Курортный район оказался лидером с показателем 12,24 миллиметров дождя. После него в этом рейтинге расположились Московский, Красносельский и Калининский районы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

- Городская система водоотведения работает в штатном режиме и принимает дождевую воду в полном объеме, - говорится в сообщении.

В организации рассказали, что из-за сильнейших ливней на улицах города дежурят 73 бригады со специализированной техникой. Сотрудники Водоканала вытаскивают посторонние предметы из дождевых колодцев и откачивают воду в местах ее скопления.

Специалисты по-особенному контролируют социальные объекты, остановки общественного транспорта, станции метро и крупные перекрестки.

КОНКРЕТНО

Сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004 и 305-09-09.