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НовостиОбщество4 августа 2023 15:56

Новый малоэтажный квартал за 17 млрд рублей планируют построить в Колпино

На территории ЖК построят два детских сада и школу
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Колпино уже построили 10 четырехэтажных домов.

В Колпино уже построили 10 четырехэтажных домов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Малоэтажный квартал площадью 120 тысяч квадратных метров планируют возвести в Колпино. Строительством ЖК «Юттери» там займется компания «Ленстройтрест». Объем инвестиций в проект составит 16,7 миллиардов рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».

- На территории ЖК будут возведены два детских сада — на 140 и 170 мест и школа на 550 мест. Площадь территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования составит 5,8 гектар, - сообщает издание.

За последнее время в Колпино построили десять панельных четырехэтажных домов. Последние очереди комплекса должны сдать в этом году. Стоимость квадратного метра в «Юттери» составляет 180-200 тысяч рублей.

Квартиры в новостройках в Колпино, в основном, покупают люди, которые и так жили в этом районе, но теперь решили переехать в более современное жилье. Эксперты называют спрос ограниченным.