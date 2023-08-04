Новый малоэтажный квартал за 17 млрд рублей планируют построить в Колпино

В Колпино уже построили 10 четырехэтажных домов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Малоэтажный квартал площадью 120 тысяч квадратных метров планируют возвести в Колпино. Строительством ЖК «Юттери» там займется компания «Ленстройтрест». Объем инвестиций в проект составит 16,7 миллиардов рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».

- На территории ЖК будут возведены два детских сада — на 140 и 170 мест и школа на 550 мест. Площадь территории зеленых насаждений и благоустройства общего пользования составит 5,8 гектар, - сообщает издание.

За последнее время в Колпино построили десять панельных четырехэтажных домов. Последние очереди комплекса должны сдать в этом году. Стоимость квадратного метра в «Юттери» составляет 180-200 тысяч рублей.

Квартиры в новостройках в Колпино, в основном, покупают люди, которые и так жили в этом районе, но теперь решили переехать в более современное жилье. Эксперты называют спрос ограниченным.