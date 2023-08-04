Загрузка отелей в Петербурге превысила 80% в июле 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Лето подходит к концу, а желающих отдохнуть в культурной столице России не становится меньше. Только в июле 2023 года загрузка отелей и домов отдыха в Петербурге перевалила за 80 процентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор города на Неве Борис Пиотровский.

– Все больше туристов предпочитают гостиницы повышенного класса комфорта: от трех до пяти звезд. Кстати, выросла популярность и компактных апартаментов, – уточнил чиновник в опубликованном посте.

Как заявил вице-губернатор, сегодня доля иностранных гостей Петербурга составляет около четырех процентов. Но, несмотря на небольшое количество, расширяется их география: Турция, ОАЭ, Катар, Иран и другие восточные страны. Постепенно возвращаются во вторую российскую столицу и китайские туристы. Пока что они приезжают в составе мини-групп.