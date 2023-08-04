Дом мещанина Рожкова в Петербурге стал объектом культурного наследия. Фото: КГИОП

Глава комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров распорядился признать Доходный дом Рожкова объектом культурного наследия регионального значения. Здание, расположенное на Большой Монетной улице включили в единый государственный реестр. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Здание возвели в 1910 году по проекту архитектора Николая Аркадьевича Виташевского. Архитектурно-художественное решение лицевого фасада выполнено в формах поздней эклектики, – рассказали в пресс-службе правительства.

До августа 2023 года объект сохранил исторические архитектурно-художественное и объёмно-пространственное решения. Дожили до наших дней и помещения с комплексной декоративно-художественной отделкой, даже парадные лестницы.

Дом используется по своему первоначальному предназначению: на первом этаже находятся торговые организации, остальные этажи жилые.