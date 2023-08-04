Велосипедист погиб в ДТП на трассе М-10 в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Смертельное ДТП случилось сегодня, 4 августа. Столкновение произошло во второй половине дня между американцем «Шевроле» и велосипедистом на трассе М-10. На место оперативно прибыли специалисты поисково-спасательного отряда города Тосно. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства.

– Из-за столкновения молодой человек, управлявший двухколесным транспортом погиб, – уточнили представители аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Спасатели извлекли его тело из лобового стекла иномарки. После этого труп передали приехавшим на место происшествия сотрудникам полиции. Как именно столкнулись разные виды транспорта и кто виноват в ДТП, представители аварийно-спасательной службы не уточнили. В этом придется разбираться правоохранителям.

К слову, на фотографии, предоставленной специалистами, видно, что велосипед практически свернулся в восьмерку.