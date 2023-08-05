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НовостиОбщество4 августа 2023 21:57

Приемная кампания в вузы завершилась в Петербурге

В Петербурге закончили принимать документы в высшие учебные заведения
Элеонора КУРЮМОВА
Приемная кампания в вузы завершилась в Петербурге.

Приемная кампания в вузы завершилась в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургских университетах завершилась приемная кампания. Будущие универсанты должны были подать документы до 3 августа. Кстати, для поступающих в учебные заведения Северной столицы в Минобрнауки предусмотрели 30 тысяч бюджетных мест..

– Результаты прошедшей компании станут известны только после появления приказов о зачислении, – говорится на сайте приемных комиссий вузов.

Одним из главных отличий приемной кампании этого года стала возможность подавать документы через сервис «Госуслуг». Действовала она для абитуриентов из регионов. Бывшие школьники из Петербурга приносили документы непосредственно в образовательные учреждения.

Кстати, в этом году десять процентов бюджетных мест выделили для детей участников спецоперации на Украине. А в Минобрнауки рекомендовали добавлять баллы поступающим за прохождение военной службы.