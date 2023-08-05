Дожди временно прекратятся в Петербурге

Антициклон временно прекратит дожди в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

На петербургский огонек заглянул антициклон. Поэтому в городе на некоторое время прекратятся дожди. Как рассказал синоптик Михаил Леус, воздушный вихрь снизит плотность облаков. Из-за этого в Северной столице даже ожидаются необычные температурные показатели: они будут максимально близкими к своей климатической норме. Об этом метеоролог рассказал в своем телеграм-канале.

– Температура воздуха в Петербурге будет колебаться от плюс 23 до плюс 25 градусов, – уточнил синоптик.

А в области размах столбика термометра будет побольше. В некоторых районах он не поднимется выше плюс 21 градуса. В каких-то наоборот – дотянется до плюс 26. Порывы ветра ожидаются от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление останется в пределах норма. А уже завтра, 6 августа, в городе ожидаются дожди с грозами и тепло. ВОздух прогреется до плюс 28 градусов.