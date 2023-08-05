В Петербурге открылся фестиваль «Фонтанка SUP». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Восьмой международный фестиваль «Фонтанка SUP» открылся в Петербурге. Сами организаторы называют мероприятие крупнейшим в мире. Только из Москвы на событие приехало две тысячи человек. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале фестиваля.

– Теперь Петербург не только культурная и барная столица, но и столица мирового сапсерфинга, – сообщили организаторы.

Реки Северной столицы сегодня превратились в обитель всех мультивселенных. На досках встречались и Мальвины, и аниме-девочки и даже мрачная малышка Уэнсдей. Сами авторы мероприятия убеждены: сап-серфинговая индустрия будет расти и процветать благодаря таким событиям. Более того, в ближайшее время этот вид спорта перейдет в разряд олимпийских. А в самом Петербурге уже открылось множество сап-школ, магазины с инвентарем. Даже появились клубы по интересам: прогулки по заповедным местам на сап-досках.