Сухогруз шел из Череповца в Петербург и сел на мель

Транспортная прокуратура проводит проверку из-за севшего на мель судна по пути в Петербург. Фото: t.me/sztproc

Правоохранители проводят проверку из-за севшего на мель судна. Сухогруз оказался обездвижен на пути из Череповца в Петербург. Внеплановая остановка случилась в водах Вологодской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

– Сотрудники ведомства проверят исполнение законодательства о безопасности плавания из-за аварии с теплоходом «Геннадий Абрамов» в акватории Шекснинского водохранилища на 656 километре Волго-Балтийского водного пути, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сухогруз перевозил более трех тысяч тонн чугуна вместе с десятью членами экипажа. Сейчас судно пытаются снять с мели с помощью буксира «Андрей Голубков». К счастью, корабль не получил повреждений, а все находящиеся на борту люди также остались в целости и сохранности. Как добавили в пресс-службе прокуратуры, разлив нефтепродуктов не случился, весь груз остался на своих местах. Специалисты ведомства проверят все обстоятельства, оценят действиям ответственных лиц и при необходимости примут меры.