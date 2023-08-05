Оскорблявшего русских 10-летнего мальчика отправили в спецприют в Петербурге

Хулиган может провести в спецприюте до 30 дней, пока его не заберет отец. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский суд Петербурга рассмотрел административный иск начальника УМВД России. В нем правоохранитель требовал отправить 10-летнего мальчика в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Причиной такого наказания стала громкая и нецензурная брань на улицах города. Цитировать высказывания школьника spb.kp.ru не будет: если убрать всю обсценную лексику, останется только слово «русский». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Малолетнего нарушителя доставили в отделение полиции 4 августа. 10-летнего мальчика обвиняют в мелком хулиганстве, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Но парню частично повезло: за него ответственность все еще несут родители. Поэтому в течение двух суток его должны был передать законным представителям. Но тех в городе не оказалось. Поэтому хулиган может провести в спецприюте до 30 дней, пока его не заберет отец, с которым он живет.