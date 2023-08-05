Мизулина назвала экстремизмом требование убрать флаг России на концерте в Петербурге

Мизулина назвала экстремизмом требование убрать флаг России на концерте Мэйби Бэйби. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге накануне прошел концерт популярной исполнительницы Мэйби Бэйби. И некоторые фанаты принесли на него флаги России и Российской империи, после чего раскрыли их во время выступления артистки. Из-за чего организаторы концерта начали угрожать подросткам полицией и назвали их действия экстремизмом. Слушатели в свою очередь рассказали об этом главе «Лиги безопасного Интернета» Екатерине Мизулиной.

– Они потребовали убрать флаги, поскольку их действия якобы можно расценить как «экстремизм». Считаю, что настоящий экстремизм – это как раз позиция организаторов, – написала общественница в своем телеграм-канале.

Она пояснила, что многие подростки приносят флаги на концерты сейчас в знак выражения патриотизма. И, по ее мнению, это хороший тренд в молодежной среде, ограничивать который, как минимум, глупо.