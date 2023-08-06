Труп с проломленным черепом нашли в гаражах в Петербурге

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Труп с открытой черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа нашли 5 августа на второй Никитинской улице. Полицейские выяснили, что погибший – 42-летний местный житель. На следующий день по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве – жителя деревни Лопухинка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Со слов подозреваемого, 4 августа в период с 22.00 до 23.00, находясь в гараже у дома 8 по 2-й Никитинской улице, во время внезапной ссоры с погибшим, возникшей на почве неприязненных отношений, он нанес ему удары молотком по голове, - рассказали в региональном ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов нашли этот молоток на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания.