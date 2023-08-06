Купол с крестом подняли на храм в Красносельском районе Петербурга

Купол подняли 5 августа. Фото: vk.com/sozmir1

На Храме Димитрия Солунского в Балтийской жемчужине появился купол. 5 августа в 11 часов там прошла Божественная литургия, во время которой состоялось освещение креста и подъем центрального купола. Об этом сообщает пресс-служба Фонда «Созидающий мир».

- Сегодня, 5 августа, в день почитания иконы Божией Матери "Почаевская", в Храме Димитрия Солунского в Балтийской жемчужине произошло очень долгожданное, радостное и историческое событие, - говорится в сообщении.

Храму подарили частичку мощей святого великомученика Димитрия Солунского, в честь которого названа церковь. Такой подарок сделали ктитор храма Вячеслав Заренков и почетный меценат Северной столицы.