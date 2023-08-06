Полицейские в погоне со стрельбой задержали пьяного петербуржца на каршеринге

Полицейские задержали хулигана. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудникам полиции пришлось применить оружие, чтобы задержать неадекватного водителя. Инцидент случился 5 августа около 23 часов на проспекте Обуховской обороны. Мужчина на каршеринге «Чери Тигго» увеличил скорость и попытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На требования об остановке водитель «Чери» не реагировал, увеличивая скорость и создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения. В 23.15 для остановки нарушителя произведены выстрелы в безопасном направлении и по колесам, - рассказали в ведомстве.

В итоге хулигана удалось остановить на Караваевской улице. За рулем оказался 21-летний безработный парень с признаками наркотического опьянения. Также в машине сидели 18-летняя девушка и 19-летний юноша. Водитель отказался от медосвидетельствования. Его привлекли к административной ответственности по шести статьям.