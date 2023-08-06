Роспотребнадзор рассказал петербуржцам о симптомах и профилактике туляремии

Лучшая профилактика инфекции - прививка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителям Петербурга напомнили об опасности инфекции туляремии. Она передается укусами насекомых. Переносчиками заболевания являются также более 80 диких и домашних животных. В основном, это грызуны. При этом для заражения достаточно всего 10-15 бактерий, которые попадут в организм. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Инфицирование возможно при употреблении продуктов питания, сельскохозяйственных продуктов и воды, зараженных возбудителем туляремии от больных грызунов. Не исключается аспирационный путь – при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна, перекладке сена, соломы, - рассказали в региональном ведомстве.

Инкубационный период составляет от трех до семи дней, а заболевание продолжается две-три недели. К симптомам относят повышение температуры тела, головную боль, слабость, воспаление лимфатических узлов. По мнению специалистов, лучшая профилактика – прививка. Но кроме этого, необходимо соблюдать чистоту, не есть продукты со следами грызунов, хранить мусор в специальных местах.