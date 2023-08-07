Двое детей утонули в водоемах Ленобласти за сутки.

Трагедией закончились попытки спастись от жары в водоеме для несовершеннолетних жителей Ленобласти, 7 августа. За сутки в регионе утонули двое детей. Возраст погибших совсем юный: жертвами стихии стали 14-летний подросток и малыш шести лет, только собиравшийся идти в школу. Как передает источник spb.kp.ru, труп старшего местного жителя нашли в городском поселке Токсово.

– Там есть озеро, неподалеку от торгово-развлекательного центра «Шрек», – уточнил источник spb.kp.ru.

А тело погибшего дошкольника выловили едва ли не на другом конце региона. Мальчика достали из водоема в деревне Келколово, расположенной в Кировском районе Ленобласти.

Почему дети оказались возле водоема без присмотра или вовсе одни, остается загадкой. Разобраться в которой предстоит правоохранителям. Они же и выяснят все обстоятельства гибели детей.