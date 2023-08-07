Мужчина спрыгнул в реку в Ленобласти и погиб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жара, пришедшая в Ленобласть 7 августа, довела людей до отчаяния. Пытаясь освежиться, многие отправились к водоемам, но не все рассчитали свои силы. Так, житель Ленинградской области прыгнул с пирса в реку Свирь. И летний отдых обернулся трагедией. Об этом сообщили специалисты аварийно-спасательной службы региона.

– Сегодня на пульт сотрудников поискового отряда города Лодейное Поле поступило сообщение от очевидцев. Они рассказали о мужчине, скончавшемся из-за прыжка с пристани, – рассказали представители ведомства,

Спасатели прибыли на место происшествия и начали поисковые работы. Спустя некоторое время они обнаружили тело погибшего. Труп доставили на берег и передали сотрудникам областной полиции. В пресс-службе ведомства напомнили, что упомянутое место не является пляжем, а также не входит в зону патрулирования отряда.