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НовостиОбщество7 августа 2023 22:09

Смольный снизил штрафы за неуплату курортного сбора

Размеры штрафов для туристов оставили прежними
Элеонора КУРЮМОВА
Смольный снизил штрафы за неуплату курортного сбора.

Смольный снизил штрафы за неуплату курортного сбора.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте антикоррупционной экспертизы появился новый проект от Смольного. Власти отправили на проверку изменения в законопроект о курортном сборе. Точнее, о снижении штрафов за его неуплату. Напомним, новый налог планируют ввести с апреля следующего года.

– Индивидуальные предприниматели заплатят за нарушение срока, порядка начисления и взимания курортного сбора около двух тысяч рублей. Ранее «письмом счастья» начислялись сразу пять, – проясняется из прикрепленной документации.

Для юридических лиц выплату снизили с десяти до пяти. Кстати, размеры штрафов для туристов оставили прежними

К слову, операторов, несвоевременно предоставивших данные для ведения реестра о сборе, также ожидает наказание.