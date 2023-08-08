Женщина попала под колеса машины на перекрестке с Ленинским проспектом

Женщину сбила машина, пострадавшую забрала скорая. Фото: vk.com/spb_today

Очередное дорожно-транспортное происшествие не обошлось без пострадавших. Авария произошла утром 8 августа после перекрестка Ленинского проспекта и Народного ополчения. Автомобиль сбил женщину. Об этом сообщает паблик «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

- 30 минут ждали машину скорой помощи. Позже врачи все-таки приехали. Пострадавшую погрузили в машину и повезли в больницу. Когда грузили, она еще дышала, но была без сознания, - рассказал очевидец.

Пользователи в комментариях недоумевают, как женщина могла оказаться на середине проезжей части, где по близости нет пешеходных переходов. Для того, чтобы перейти дорогу, ей пришлось бы преодолеть два ограждения – на тротуаре и между полосами движения.

Вероятно, женщина спешила и выбрала короткий, но рискованный путь. Обстоятельства аварии будут выяснять дознаватели.