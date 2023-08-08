Мужчина с битой сломал челюсть 15-летнему соседу в Ленобласти

Полицейские задержали мужчину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции во Всеволожском районе Ленобласти задержали 33-летнего мужчину, который избил битой 15-летнего подростка. Мальчик со сломанной челюстью попал в больницу. Инцидент случился в ночь на 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 7 августа 2023 года в 04:11 в полицию из детской больницы поступила телефонограмма о том, что накануне утром, в 11:24, к ним самостоятельно обратился 15-летний подросток, проживающий во Всеволожске на улице Сотникова, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Подростку оказали необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение. Позже стало известно, что мальчика избил сосед. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.