Петербургские депутаты предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги

Депутаты ЗакСа Петербурга предложили ввести налоговый вычет на лечение домашних животных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предлагают ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги. Законопроект подразумевает, что владельцы смогут возвращать часть суммы, которую они потратили на лечение своего питомца. Максимальный размер вычета на одного животного составит 6,5 тысячи рублей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок.

- Внесли с коллегами проект закона о предоставлении налогового вычета за ветеринарное обслуживание домашних животных. Инициатива федеральная, поэтому после рассмотрения документа в петербургском парламенте направим его в Госдуму, - отметил Четырбок.

В законопроекте указывается, что за один налоговый период вычет можно будет получить за одного-двух питомцев. Такое ограничение предусмотрели, чтобы льготой не пользовались те, кто занимается коммерцией.

Однако есть еще несколько правил. Так, у ветеринарной клиники основным видом деятельности в ОКВЭД должна быть указана «ветеринарная деятельность». Хозяева питомцев должны подтверждать свое право собственности на животное, например, предоставляя ветеринарный паспорт. Также для вычета нужны документы, подтверждающие расходы, например, договор или чек.