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НовостиПроисшествия8 августа 2023 12:46

Отца, швырнувшего об асфальт годовалого сына, арестовали в Петербурге

Суд отправил в СИЗО отца, швырнувшего об землю маленького сына на Васильевском острове
Анастасия НУРАДИЛОВА
Горе-отца арестовали на два месяца.

Горе-отца арестовали на два месяца.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Василеостровский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения мужчине, который на глазах у других людей швырнул своего годовалого сына об асфальт. Инцидент произошел 5 августа на Васильевском острове. Как стало известно позже, отец постоянно издевался над ребенком. Поэтому он стал фигурантом дела об истязаниях. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Мужчину отправили в следственный изолятор на два месяца. Там он будет до 6 октября, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, из-за удара об землю у малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Мать малыша с места происшествия увезли в больницу из-за сильного опьянения. Семья состоит на учете как неблагополучная.

По версии следствия, помимо этой ситуации горе-отец в целях воспитания сильно сжимал руки ребенка и бил его. Мальчик при этом страдал от физической боли и психологического давления.