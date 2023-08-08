Смольный прогнозирует снижение темпов инфляции в 2024 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В комитете по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП) заявили, что в Петербурге существенно замедляться темпы инфляции. Об этом говорится в опубликованном накануне на сайте Смольного прогнозе социально-экономического развития города на следующий год. Кроме того, в прогноз вошел и период 2025 и 2026 годов.

– Сейчас экономика находится в более стабильной фазе. Из-за этого и снизятся темпы инфляции. Ее средний показатель в текущем году, предположительно, составит 5,29 процента, – говорится в опубликованном документе.

Уравновешивание экономической ситуации, как уточнили в Смольном, произойдет благодаря «мерам, направленным на стабилизацию уровня цен, в том числе на рынках социально значимых товаров». Учтут также политику ЦБ и правительства РФ, целью которой является поддержание годовой инфляции около четырех процентов.