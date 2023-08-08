Без вести пропавшего 33-летнего петербуржца ищут десять дней. Фото: «ЛизаАлерт»

Без вести пропавшего 33-летнего жителя Петербурга больше недели ищут волонтеры. Мужчина ушел из дома 30 июля. С тех пор его местоположение остается неизвестным. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили на своей странице ВКонтакте сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились специалисты к неравнодушным местным жителям.

Они также начали распространять ориентировки на пропавшего. На них волонтеры указали рост около 170 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы с проседью и карего цвета глаза. В день исчзеновения на мужчине была черная футболка, такие же шорты и рюкзак, а также кроссовки. Всю известную информацию о пропавшем местном жителе можно передать напрямую инфоргу поиска Евгение по телефону 8 963 345 96 59.