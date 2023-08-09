Представился консулом России в США: Петербуржец перевел мошеннику 60 тысяч рублей

Полицейские проводят проверку после сообщения о мошеннике. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге молодой человек начал переписываться с незнакомцем и поверил ему, что тот – консул России в США. Мошенник пообещал помочь петербуржцу получить визу. И тогда доверчивый парень отправил на его счет чуть больше 63 тысяч рублей. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 33-летний неработающий житель Северной столицы некоторое время назад познакомился в телеграм-канале с неким «Романом». Кроме имени, больше о нем ничего неизвестно, - рассказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после обращения обманутого петербуржца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, лжеминеры в Петербурге угрожали взрывом крейсера "Аврора". Специалисты обследовали корабль, но опасных предметов там не нашли. Эвакуация не проводилась. Обманщика начали искать.