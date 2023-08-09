Малыш-манул родился в Ленинградском зоопарке впервые с 2007 года

Котенка назвали Шу из-за смешного шипения. Фото: t.me/kult_spb

В Ленинградском зоопарке снова пополнение. Недавно там появился на свет малыш-манул. И хотя, котенок пока смахивает на милого домашнего питомца, содержать его в квартире вряд ли получится. О радостном событии рассказали в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

- Рождение манула - это важное событие для отдела хищных млекопитающих. Разведение манулов — непростая задача. Последний раз горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году, - объяснили специалисты.

Шу растет активным и здоровым. Фото: t.me/kult_spb

У малыша есть мама и папа, которые о нем заботятся. Самку зовут Намика, а самца – Свэн. Недавно стал известен пол котенка – это мальчик. По словам сотрудников зоопарка, малыш растет активным и здоровым.

Но несмотря на то, что он пока крошечный, себя в обиду мальчишка не даст. В случае опасности он сразу начинает смешно шипеть. Именно из-за этого нового питомца зверинца назвали Шу.