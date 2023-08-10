Подростки-мигранты угрожали школьникам пистолетом в Ленобласти. Фото: t.me/nocommentsrussia1703

В Янино образовалась ОПГ из подростков-мигрантов, держащих в страхе весь район. Как оказалось, несовершеннолетние хулиганы терроризировали младших и более слабых местных жителей. Из-за этого глава российского Следственного комитета инициировал проверку и потребовал доложить о ее ходе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– В социальных сетях появилась информация о том, что в поселке Янино группа несовершеннолетних систематически нападает на детей, отнимает личные вещи и избивает их, – рассказали в Следственном комитете России.

Кроме того, Александру Бастрыкину также сообщат обо всех установленных обстоятельствах и причинах происшествия. Как оказалось, видео своих забав малолетние разбойники выкладывали в Интернет. Цитировать эти ролики spb.kp.ru не станет: цензурной лексики в них практически нет. К слову, проверку организовали также и сотрудники ведомства Ленинградской области.