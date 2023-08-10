Девушка собрала три огромных корзины лисичек в лесу под Выборгом

Девушка рассказала, что никогда не видела столько лисичек в одном месте. Фото: vk.com/grib_spb

В социальных сетях девушка поделилась результатами тихой охоты в лесу под Выборгом. Фото своего «улова» она опубликовала в паблике «Грибы и грибники СПб» во ВКонтакте. Она объяснила, что собирала грибы 9 августа. И даже сама удивилась такому их количеству.

- Столько лисичек я не собирала даже в прошлом году! Вот так выглядит «лисичковое счастье», - поделилась любительница тихой охоты.

Девушка планирует заморозить "улов", чтобы питаться грибами всю зиму. Фото: vk.com/grib_spb

Другие грибники порадовались за «коллегу» и написали комментарии с восхищениями под фотографиями. Некоторые даже попросили поделиться секретными местами.

- Вы уверены, что это счастье? Ну, только если заготконтора есть поблизости, - пошутила одна из подписчиц.

Другие пользователи спрашивали подобное. Девушка в ответ на это рассказала, что собранные лисички она обычно замораживает. Зато потом можно питаться ими всю зиму. И накормить всю семью.