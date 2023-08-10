Краснокнижную лающую сову сняли на видео в Петербурге

Такими звуками совы прогоняют чужаков. Фото: Скриншот из видео Кирилла Никифорова

Необычные совы живут в Московском районе Петербурга. Пернатые издают звуки, похожие на лай собаки. Одну такую птицу в свой объектив поймал фотограф дикой природы Кирилл Никифоров. На видео слышно, как гавкает сова. Об особенностях краснокнижных птиц рассказал биолог Павел Глазков в телеграм-канале «Каждой твари по паре».

- Это болотные совы – птицы среднего размера, с размахом крыльев около одного метра. Болотная сова не строго ночная птица, она активна и днем. Свое название «болотная» она получила за то, что селится обычно в пойменных лугах и низинных болотах, - объяснил биолог.

Оказывается, совы издают такие звуки для того, чтобы выгнать со своей территории непрошенного гостя.

Сами птицы привыкли жить в парах. В Петербурге живут несколько десятков таких семей. Болотная сова внесена в Красную книгу Северной столицы. На численность пернатых влияет покос травы, ведь совы размещают гнезда именно на земле.