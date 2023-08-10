Упаковщик бутербродов и дизайнер штор: Стали известны самые оплачиваемые профессии в Петербурге

Сервис "Работа.ру" рассказал о самых оплачиваемых вакансиях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, какие профессии в Петербурге стали самыми оплачиваемыми. Стало известно, что самый высокий доход предлагают начальнику участка. Такой сотрудник будет получать от 150 тысяч рублей. А в его обязанности входит организация строительных работ и координация подчиненных.

- Для трудоустройства необходимо иметь высшее образование, опыт от 3 лет, знать нормативную документацию, а также иметь собственный автомобиль, - добавили в пресс-службе сервиса «Работа.ру».

На втором месте, с доходом до 150 тысяч рублей – Web-программист, который будет заниматься всем, что связано с сайтами. Но для вакансии необходим четырехлетний стаж и знание специальных программ. Третья в рейтинге – сложная профессия геодезиста с зарплатой до 130 тысяч рублей.

Следующие в рейтинге вакансии токаря, дизайнера штор, оператора линии на производстве гипсокартона, упаковщик бутербродов. К слову, последнему работодатель готов платить от 95 тысяч рублей. Сотруднику также полагается питание и место проживания.