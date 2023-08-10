Прокуратура вернула школьникам из Волхова заработанные на каникулах деньги. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты прокуратуры Ленинградской области восстановили трудовые права подростков из Волховского района. Правоохранители помогли вернуть школьникам деньги, заработанные в местном Спортивном центре на летних каникулах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Сотрудники Волховской городской прокуратуры проверили информацию о нарушении трудовых прав несовершеннолетних. Выяснилось, что оплату труда задерживали 30 несовершеннолетним, – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Все подростки работали в областном «Физкультурно - спортивном центре» с 3 по 21 июля. Но в день увольнения работодатель не посчитал нужным выплатить детям деньги. Поэтому за дело взялись правоохранители. И вернули подросткам принадлежащие им 268,3 тысячи рублей. Кроме того, им также выдали и компенсацию за несвоевременную оплату труда.