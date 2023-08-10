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НовостиОбщество10 августа 2023 18:29

Скорость движения самокатов в Петербурге ограничили до 15 км/ч

На 90 улицах Петербурга скорость самокатов ограничили до 15 километров в час
Элеонора КУРЮМОВА
Скорость движения самокатов в Петербурге ограничили до 15 км/ч.

Скорость движения самокатов в Петербурге ограничили до 15 км/ч.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На лихачей-самокатчиков в Петербурге нашли управу. Так, в Северной столице ввели дополнительные ограничения по использованию популярного транспорта. Одна из немногих мер – ограничения скорости до 15 километров в час на 90 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города на Неве.

– Популярные кикшеринговые компании договорились с профильным ведомством о дополнительных правилах использования электросамокатов. До середины текущего месяца изменения появятся на платформах и сервисах, – рассказали в пресс-службе комтранса.

Кроме того, на 27 улицах Петроградского, Василеостровского, Центрального и Кронштадтского районов запретят парковать самокаты. На Марсовом поле и семи улицах в Кронштадте скорость ограничат до десяти километров в час. Ограничения появятся также в музее-заповеднике «Петергоф», в «Острове фортов» и парке «Дубки» в Курортном районе.