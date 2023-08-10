Уровень рождаемости в Петербурге снизится в ближайшие три года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга (КЭПиСП) спрогнозировал снижение уровня рождаемости в ближайшие три года. К слову, специалисты уже отметили сокращение количества новых жителей Северной столицы. В 2023 году этот показатель уменьшился на девять процентов. Эксперты предполагают, что за текущий период родиться на 4,5 тысячи меньше детей, чем в прошлом.

– В 2020 году доля женщин, которые родили в возрасте от 30 лет и старше, увеличилась до 62,3 процента. В 2000-х годах она составляла лишь 25, – говорится в тексте исследования.

Специалисты также добавили, что петербуржцы стали позже вступать в брак: теперь средний показатель приходится на промежуток от 25 до 34 лет. Естественно, и о потомстве молодые пары задумываются позже. Среди других причин в Смольном перечислили «демографические ямы» 90-х годов, пандемию COVID-19, а также санкции против России.