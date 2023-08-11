Спасатели вытащили барахтающегося в колодце мужчину в Мурино. Фото: скриншот видео

Трагедией едва не обернулась операция по спасению собаки. Животное упало в канализационный колодец около ЖК «Силы Природы» на Шоссе в Лаврики в Мурино. Хозяин прыгнул за своим питомцем и едва не утонул. Информация об этом появилась в соседском сообществе жилого комплекса.

– Накануне вечером мужчина с собакой гулял около бывшей локальной канализации, которую не приняли. Ее закрыли сразу, – рассказали очевидцы в группе дома.

Животное хозяин сумел выкинуть из воды, а сам продолжил барахтаться. Но проходящая мимо женщина заметила его и вызвала полицию, а также скорую помощь. В итоге, спасатели вытащили мужчину из колодца. На видео, которое приложили к публикации видно, что колодец больше напоминает бездонную бочку. Местные жители пытаются добиться хотя бы установки ограждения, чтобы в канализацию не свалились невнимательные дети.