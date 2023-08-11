Трупы мужчины и женщины нашли в квартире на улице Бородачева в Петергофе

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петергофе в квартире на улице Бородачева нашли трупы супругов. Парень решил навестить маму, а вместо этого наткнулся на труп ее сожителя. Тогда он вызвал сотрудников полиции, а те нашли еще и тело женщины. Все произошло около десяти часов вечера 10 августа. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По прибытии на адрес наряда полиции были обнаружены трупы хозяйки квартиры, не дожившей трех дней до 53-летия, и неустановленного мужчины, на вид 44 года, - рассказал источник.

Проблема в том, что сын не знал мужчину, с которым жила его мама. По версии следствия, пара вела маргинальный образ жизни, они часто злоупотребляли алкоголем.

Тела мужчины и женщины направили в морг, чтобы установить точную причину смерти. В квартире нашли пластиковую полуторалитровую бутылку с остатками розовой жидкости. Вероятно, именно она стала причиной смерти петербуржцев.