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НовостиПроисшествия11 августа 2023 22:18

Катер вспыхнул на набережной Мойки в Петербурге

Видео охваченного огнем катера на набережной Мойки в Петербурге появилось в Сети
Элеонора КУРЮМОВА
Катер вспыхнул на набережной Мойки в Петербурге. Фото: скриншот видео

Катер вспыхнул на набережной Мойки в Петербурге. Фото: скриншот видео

Ночь с пятницы на субботу, 12 августа, в Центральном районе Петербурга оказалась по-настоящему огненной. Буквально на реке Мойке загорелся катер. Небо над водоемом затянули густые клубы дыма, поднимающиеся от полыхающего кораблика. Видеозапись охваченного огнем судна появилось в телеграм-канале «Мегаполис».

– Службы на месте. О пострадавших информации нет, – написал автор публикации.

По каким причинам плавательное средство загорелось пионерским костром, пока что неизвестно. Оперативно прибывшие на место пожарные, по словам очевидцев, на момент публикации уже смогли потушить разъяренные языки пламени. Хозяину катера, вероятно, остается только сдать его в утиль. Выгореть дотла за считанные минуты успела вся «каюта» и пластиковые перекрытия.

К слову, официальной информации о происшествии от городской службы МЧС еще не поступало.