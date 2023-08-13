Александр Беглов поздравил строителей с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга поздравил строителей с их праздником. Фото: t.me/a_beglov

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил всех причастных с Днем строителя. Он отметил, что петербургские строители – в числе лучших. В городе каждый год сдается более трех миллионов квадратных метров жилья. Почти столько же – объектов общегражданского значения. В 2023 году планируется поставить рекорд – сдать более 70 социальных объектов.

- Особая благодарность тем, кто возрождает Мариуполь, строит в нашем городе-побратиме жилые дома, школы и детские сады, поликлиники, спортивные и другие объекты. Петербургские строители – люди с сильным и твердым характером, профессионалы высокого класса. Им по плечу – любая задача. С этого года лучшим из них присваивается звание «Заслуженный строитель Санкт-Петербурга», - отметил глава города.

Александр Беглов подчеркнул, что сейчас на завершающем этапе находится строительство СКА Арены. Высокими темпами идет строительство Витебской развязки. Активно возводят трамвайную линию от метро «Купчино» до Славянки. В 2023 году начнут возводить Большой Смоленский мост.

В этом году Петербург отметил 320-ю годовщину со дня основания. Губернатор поблагодарил строителей за продолжение лучших традиций в архитектуре.