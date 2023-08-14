Избитого мужчину без сознания нашли около больницы в Петербурге

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге охранника больницы подозревают в жестоком избиении пациента. Пострадавшего мужчину нашли около въезда в учреждение 13 августа около 10 часов утра. Он был без сознания. Полицейские привели 43-летнего бездомного в чувства. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, сочетанной травмой груди и живота, закрытой травмой груди, закрытым переломом двух ребер, закрытой травмой живота, ушибом передней брюшной стенки, в тяжелом состоянии мужчина госпитализирован в Мариинскую больницу, - рассказал источник.

Позже пострадавший сообщил, что его избил охранник. Сотрудника задержали. Его поместили в изолятор временного содержания, чтобы разобраться в ситуации. Но после просмотра камер видеонаблюдения стало понятно, что задержанный не виновен.

В Мариинской больнице Spb.kp.ru объяснили, что мужчина оклеветал охранника. Сильно выпивший пациент начал буянить и сотрудник вывел его из здания больницы. А когда тот очнулся и увидел рядом полицейских, почему-то обманул их.

- На камерах видно, что это ложь, охранник вывел пациента и не бил его. А диагностированные у пострадавшего травмы он получил раньше, - объяснили в медучреждении.