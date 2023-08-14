В Мариинской больнице Петербурга опровергли избиение пациента охранником

Мужчина обманул полицейских, что его избил охранник больницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мариинской больнице опровергли информацию об избиении пациента охранником. Пострадавший мужчина без определенного места жительства действительно попал в медучреждение с различными тяжелыми травмами. Но он обманул сотрудников полиции, что его избил охранник. Невиновность задержанного подтверждают записи с камер видеонаблюдения.

- Мужчина попал в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он начал буянить, поэтому охранник вывел его на улицу. Но он ни разу не ударил его. А когда пациент проснулся и увидел полицейских, он почему-то решил высказать другую версию, - объяснили Spb.kp.ru в пресс-службе Мариинской больницы.

В медучреждении подчеркнули, что охранник трудоустроен на работу из компании, которая выиграла по тендеру контракт на осуществление деятельности в больнице.

Тем временем, в полиции разбираются в происшествии. Задержанного охранника скоро отпустят из-за его невиновности. А пациент приходит в себя в медучреждении, где его и нашли. Ему оказывают необходимую помощь.