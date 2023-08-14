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14 августа 2023 8:06

В Мариинской больнице Петербурга опровергли избиение пациента охранником

Пациент Мариинской больницы сообщил полицейским ложную информацию об избиении
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина обманул полицейских, что его избил охранник больницы.

Мужчина обманул полицейских, что его избил охранник больницы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мариинской больнице опровергли информацию об избиении пациента охранником. Пострадавший мужчина без определенного места жительства действительно попал в медучреждение с различными тяжелыми травмами. Но он обманул сотрудников полиции, что его избил охранник. Невиновность задержанного подтверждают записи с камер видеонаблюдения.

- Мужчина попал в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он начал буянить, поэтому охранник вывел его на улицу. Но он ни разу не ударил его. А когда пациент проснулся и увидел полицейских, он почему-то решил высказать другую версию, - объяснили Spb.kp.ru в пресс-службе Мариинской больницы.

В медучреждении подчеркнули, что охранник трудоустроен на работу из компании, которая выиграла по тендеру контракт на осуществление деятельности в больнице.

Тем временем, в полиции разбираются в происшествии. Задержанного охранника скоро отпустят из-за его невиновности. А пациент приходит в себя в медучреждении, где его и нашли. Ему оказывают необходимую помощь.