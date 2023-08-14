Два подростка серьезно пострадали в ДТП с фурой на трассе «Петербург-Псков». Фото: Олег ЗОЛОТО

Жесткое ДТП произошло во второй половине дня, 14 августа, на 76-м километре трассы «Петербург-Псков». Там «Фольксваген Тигуан» на полном ходу влетел в грузовик. Из-за происшествия серьезно пострадали два подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– В одно из региональных медицинских учреждений госпитализировали двух детей возрастом девять и 11 лет, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла около пяти часов вечера. 39-летняя автомобилистка, находясь за рулем иномарки, не убедилась в безопасности маневра и габаритах своего авто. Из-за этого она врезалась в фуру «МАН», которой управлял 36-летний местный житель. Состояние пострадавших мальчика и девочки медики оценили как тяжелое. Из-за произошедшего сотрудники полиции проводят проверку, а также устанавливают детали происшествия.